‘Eylem hazırlığındayken’ yakalanan IŞİD’in ‘Rakka savcısı’ tutuklandı

Eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan ‘IŞİD’in Rakka savcısı’ tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in Suriye’nin Rakka kentindeki savcısı olduğu belirtilen kişinin Türkiye’de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.

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Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu dört Suriyeliyi gözaltına aldı. Rakka savcısı şüphelinin üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen IŞİD’li mahkemece tutuklandı, diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.