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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da DEPSAŞ binasına silahlı saldırı

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ) Genel Müdürlüğü hizmet binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre DEPSAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından beyaz bir otomobilden hizmet binasına ateş açıldığı belirtildi.

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Söz konusu saldırıda yaralanan olmazken, hizmet binasına beş mermi isabet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme ve araştırmanın başlatıldığını aktararak, faillerin en kısa sürede bulunarak yargı önüne çıkarılacağına inandığını ifade etti.  

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