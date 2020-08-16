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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da ‘corona’ tedbirlerine uymayanlara 76 bin lira ceza

Şanlıurfa’da Covid-19 tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in de katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı Covid-19 tedbirleri denetimlerinde kentteki 3 bin 64 riskli alan kontrol edildi.

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Ekipler, evde izolasyon tedbiri uygulanan 1315 adreste denetleme yaptı ve karantina kurallarına uymayarak ikametgahlarından ayrılan yedi kişiye evlerine çağırarak 3 bin 150’şer lira ceza kesti.

Kurallara uymadıkları tespit edilen 28 işletme ve 85 kişiye 76 bin 892 lira ceza uygulandı.

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