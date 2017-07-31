Şanlıurfa’da Atatürk heykeline saldıran adam tutuklandı

Şanlıurfa’da dün Atatürk heykeline saldıran seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı.

Malbora, emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını, rüyasında heykele zarar verilmesinin tebliğ edildiğini söyledi.

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Emniyetteki işlemleri biten saldırgan, kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Malbora, mahkemece 5816 sayılı ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ hakkındaki kanun kapsamında tutuklandı.

Polis, saldırganın cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el koydu. Malbora’nın sabıkasının bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan, bir yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. DHA’nın haberinde, ailesinin, Malbora’nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Siverek ilçesinde yaşayan Malbora, dün öğle saatlerinde resmi törenlerin de yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’na gelerek heykele elindeki tahrayla rastgele vurma başlamıştı.

Yakındaki jandarma karakolundan gelen askerler, saldırganı yakalayarak polise teslim etmişti.

Saldırganın bu sırada “Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?” diye bağırdığı duyulmuştu.

Valiliğin yazılı açıklamasında ise saldırganın ‘akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği’ belirtilmişti.