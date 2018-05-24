Şanlıurfa’da AKP’lilerden genel merkeze liste isyanı: Gözleri kör, kulakları sağır

Şanlıurfa’nın AKP’li Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, partisinin 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki gösterdi.

AKP’den milletvekili olabilmek için Birecik’ten başvuru yapan ancak listeye alınmayan Mahmut Mirkelam ve destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplandı. Toplanan kalabalığı sakinleştiren Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu söyledi.

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Liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu: “7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli’dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor.”

Pınarbaşı aday listesiyle ilgili şikayetlerini de ayrıntılı olarak anlattı: “Bir aileden üç aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım.”