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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da acil servis ekiplerine saldıran şüpheli gözaltında

Şanlıurfa’da acil servis ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hasta yakınının saldırısına uğradı. 

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşlı bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan acil servis ekipleri olay yerine gitti. 

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Sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri kadının yakını olduğu iddia adilen kişinin saldırısına uğradı. 

Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. 

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Vali açıklamasında şunları kaydetti: “Covid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir.”

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