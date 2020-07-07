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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da açık alan etkinliklerine bir aylık yasak

Şanlıurfa’da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Valilik açıklamasında, bazı olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte 8 Temmuz saat 00:01’den 6 Ağustos saat 23:59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”

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