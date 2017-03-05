Şanlıurfa’da 8 Mart için yürüyüş yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı.

Kentte KESK öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Bulvarı’nda toplanan grup, Topçu Meydanı’na yürümek istedi.

Ancak polis, valiliğin kentte eylemleri yasaklama kararına atıf yaparak gruba izin vermedi. Buna rağmen yürüyüşe geçen gruba biber gazıyla müdahale edildi.

Bu sırada 21 kişi de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HDP milletvekili Dilek Öcalan, polislere “Utanın, dünya kadınlar günü kutlanıyor, utanın. Kadınları bu şekilde darp edip gözaltına alıyorsunuz. Yaptığınızla gurur duyun, devlet kadınları gözaltına alıyor” diye bağırdı.