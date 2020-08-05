Şanlıurfa’da, 10 yaşındaki Hüseyin’den dört gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde, dört gün önce evden ayrılan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak’tan haber alınamıyor.

Fotoğraf: AA

Osmanlı Mahallesi’ndeki evlerinden dört gün önce çıkan Alpak’ın ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Reklam

Amca İbrahim Alpak, AA muhabirine, babasının İzmir’de, kendisinin de Eskişehir’de çalıştığını; olayı duyar duymaz hemen Şanlıurfa’ya döndüklerini anlattı. Alpak, çok endişeli olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Yeğenim kaçırıldı mı, kaçtı mı bilmiyoruz. Ailesiyle bir sorunu yok. Saat 11:00 gibi evden çıkmış bir daha da haber alamadık. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. Dört gündür çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık. Bizi duyuyorsa veya birileri götürmüşse bize haber versin lütfen. Fakir bir aileyiz, durumumuz iyi değil. Ne düşmanımız var ne de şüphelendiğimiz birileri. Ailesi, akrabaları, kardeşleri perişan halde. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Evden çıkar, parka gider, bir saat kalır dönerdi.”

Babaanne Huriye Alpak ise torunun kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek çalan her telefonda ondan haber gelecek diye heyecanlandıklarını anlattı.

Torununa yeniden sarılmak istediğini ve gelecek güzel haberleri beklediğini vurgulayan Alpak, onu görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin yardım etmesini istedi.