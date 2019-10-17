Şanlıurfa ve Şırnak’ın sınır ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi

‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Şanlıurfa ve Şırnak’ın bazı sınır ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, bugün ve yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

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Harekat nedeniyle eğitime ara verilen okullar şöyle:

Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki tüm okullar.



Suruç ilçesinde; Mürşitpınar, Çaykara, Küçük Kendirciler, Eğrice, Çengelli, Aşağı Oylum, Dolaş, Dikmetaş, Fıstıklı, Kesmecik, Şakir Şimşek, Tavşan, Yolaklı, Binatlı, Taşlıkuyu, Küçükova, Molla Hamza, Göleç, Atlılar, Balaban, Deniz, Kaynakçı, Özgören, Özlüce, Tokçalı, İzci, Yıldız, Eskice ve Kovalı ilk ve ortaokulları.

Birecik ilçesinde de; Çiçekalan, Duyduk, Konak, Sakaltutan, Yukarı İncirli, Düzlüce, Aşağı Karkutlu, Göktepe, Bilekli, Güvenir, Eşmeler ve Akarçay ilk ve ortaokulları.

Şırnak valiliğinin yazılı açıklamasında ise harekat nedeniyle İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.