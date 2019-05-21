Şanlıurfa Barosu: Halfeti’deki gözaltılarda işkence izi var

Şanlıurfa Barosu, Halfeti ilçesinde gözaltına alınan 43 kişide işkence izleri tespit edildiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fotoğraf: Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi

Twitter hesabından Bozova Yaylak Jandarma Merkezi’nin bahçesine ait olduğu belirtilen yerde, bazı kişilerin ellerinin arkadan bağlanıp yere yatırıldığını gösteren fotoğraflar paylaşan Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, ‘gözaltında tutulanların masumiyet karinesinin hiçe sayıldığını’ açıklarken, gözaltında 13 yaşında üç çocuğun da bulunduğunu duyurdu.

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Gözaltında işkence ile ilgili Şanlıurfa Barosu önünde açıklama yapan avukatlar adına konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, şunları söyledi:

“İlimiz Halfeti ilçesine Bağlı Dergili Mahallesi’nde 18 Mayıs günü çıkan çatışmalar ve sonrasında Halfeti ve Bozova ilçelerinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Baromuza gelen ihbarlar ve baromuz üyesi avukatlar tarafından müvekkillerinin işkence ve kötü muamele gördüklerini ve görevli kolluk tarafından, her bir şüpheli ile yalnızca bir avukatın görüşebileceği, görüşme için vekâletnamelerinin olması gerektiği beyan edilmiş, avukat görüşmesinin kısıtlandığını, kısıtlama kalkınca da CMK 154. Maddede belirtildiği şekilde müvekkilleri ile görüşmelerin özel yapılmasının hukuka aykırı bir şekilde engellenerek, polis nezaretinde görüşme yapılabileceği tarafımıza iletilmiştir.

Bunun üzerine başsavcılık nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sonucunda, kısmen de olsa bu sorunlar aşılmış, yönetim kurulu üyeleri tarafından gözaltına alınan bazı şahıslarla görüşme yapıldığında; gözaltındaki kişilerin vücutlarındaki darp izlerinden işkenceye uğradıklarına yönelik izlenimler edinilmiştir. Yine sosyal medyaya da yansıdığı gibi, Bozova Yaylak Jandarma Karakolunun bahçesinde çekilen görüntülerde, gözaltındakilerin ters kelepçe ile yere yatırıldıklarını ve bazılarının sırtlarında ayakkabı izlerinin olduğunun görülmesi, işkence ve kötü muamelenin iddia boyutunun çok üzerinde olduğunu göstermektedir.

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Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel basın açıklaması yaptı. (Fotoğraf: urfanatik.com)

İnsan varlığına ve onuruna karşı yapılan en aşağılık saldırı olan işkence ve kötü muamele, sorgulama ve cezalandırma yöntemi olarak ne yazık ki kolluk birimlerinde birçok soruşturmanın parçası haline getirilmiştir. Yetkili birimlerin yalanlamaları, üstünkörü geçiştirip bu konuyu soruşturma gereği dahi duymamalarına karşın, işkencenin varlığı tartışma götürmeyen bir olgu haline gelmiştir. Gerek somut olayda gerekse de daha önce yaşanmış vakalarda kolluk birimlerinde işkence yapıldığının tespit edilmesine rağmen yapılan suç duyuruları sonuçsuz kalmış ve işkenceyi yapanlarla ilgili herhangi bir hukuki girişim ve yaptırım gerçekleşmemiştir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İşkence Yasağı Başlıklı 3.Maddesinde belirtildiği gibi ‘Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz’, bu nedenle açıkça belirtiyoruz ki; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 2 fıkrasının 21. Bendinde belirtildiği üzere hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla mükellef olan Şanlıurfa Barosu olarak işkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

İşkenceyi yapanların yargı önünde hesap vermesi için her türlü hukuki girişimlerde bulunacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Varlığımızın temeli olan hukukun üstünlüğünü bu kentte hakim kılana dek durmadan çalışacağımızı belirtiyoruz. Bu sebeple konuyla ilgili başta Adalet Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Kurulunu, tüm siyasi parti ve temsilcilerini, Şanlıurfa Valiliği ve Başsavcılığını göreve davet ediyoruz. Ve yine başta Türkiye Barolar birliği olmak üzere Tüm Baroları ve üyelerini devam eden işkence ile ilgili duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Kırsaldaki çatışma sonrası köylülere gözaltı

Geçtiğimiz günlerde Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesinde çıkan çatışmada bir komiser yardımcısının hayatını kaybetmesi, iki polisin de yaralanmasından sonra köyde operasyon yapan jandarma ve polis ekipleri, ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları’ iddiasıyla 47 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanların işkenceye maruz kaldığının öne sürülmesi üzerine Şanlıurfa başsavcılığı yazılı açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek iddiaları yalanlamıştı.

#HalfetideİskenceVar

Halfeti'de gözaltına alınanların görüntüleri ortaya çıktı. Yürümekte güçlük çekenler sürüklenirken, birçoğunun da darp ve işkence sonucu tanınmayacak halde olduğu görüntülendi / @MAturkce pic.twitter.com/TStRXajvB9 — Yeni Demokrasi (@yeni_demokrasi1) May 21, 2019