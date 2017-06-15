Sanlı Sarıalioğlu’na göre de ‘Pele Good, Maradona Better, George Best’: Allah kahretmesin onu, terbiyesiz ya!

Beşiktaş’ın efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu, gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan biri kabul edilen George Best için “Beni en çok etkileyen oyuncuydu” dedi.

‘Allah kahretmesin onu!’

‘Düşünen spor dergisi’ Socrates’e konuşan Sarıalioğlu, “Milli maç anılarında George Best’i pek hatırlamak istemiyorsunuz galiba?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Allah kahretmesin onu! Kuzey İrlanda’yla oynuyoruz… İrlanda takımı sahaya çıktı, seyircilerden belli belirsiz bir alkış geldi önce. Sonra Best çıktı sahaya, yer yerinden oynadı. 20 metre geriden tek başına çıkıyor. Tipi garip, saçları uzun, yürüyüşü hiç futbolcuya benzemeyen ama yakışıklı bir çocuk… ‘Bu ne ya! Başta bir iki tekme atalım da görsün’ dedik. Biz tekme attıkça, bize ‘Görürsünüz siz!’ gibisinden hareketler yapıyordu. Keşke tekme atmasaydık! Ne delilik yapmışız adamı kızdırarak. Adam bize neler neler yaptı sonra… Bir pozisyon hiç unutmuyorum Can Bartu’yu, beni, Ercan Aktuna’yı sırayla yere yatırdı çalımlarla. Sol çaprazdan gelip mahvetti bizi. İlk golü atmamıza rağmen 4-1 yenildik. Allah rahmet eylesin, bir daha da karşılaşmadık. Allah karşılaştırmasın!”

‘Hakem olsam oyundan atarım’

Sarıalioğlu, “Saf yetenek olarak Yusuf Tunaoğlu mu Best mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yusuf, bana göre Türkiye’nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusudur. Ama Best’i ayrı bir yere koy ya! Terbiyesiz ya, bulmuş bizim gibi çoluğu çocuğu oradan oraya atıyor. Ben hakem olsam onu oyundan atarım, ‘Git sana denk adamlarla oyna!’ diye. Şaka bir yana Best tabii ki canım. Anormaldi ya. Belki de karşılıklı oynadığım için beni en çok etkileyen oyuncu olabilir.”

‘Pele Good, Maradona Better, George Best’

Yakın zamana dek futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi iki oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Pele ve Arjantinli Diego Maradona’yla karşılaştırılan George Best’in soyadından türetilen ‘Pele Good, Maradona Better, George Best’ ifadesi, ‘Pele iyi, Maradona daha iyi, George en iyisi’ anlamına geliyor.