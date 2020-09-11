Sanığın ‘husumetlisine benziyor diye öldürdüğü’ çocuğun annesi: Neden engel olmadınız?

İstanbul’un Şişli ilçesinde, ocak ayında, ambulansla hastaneye götürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan, husumetlisine benzettiği için bıçakladığını söyleyen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Kutlu, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Maktulün şarapları ithal eden bir firmanın sahibi annesi Figen Mays ve babası Randolp Ward Mays ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Duruşmada, olayın meydana geldiği yerde görev yapan ve tanık olarak dinlenilen üç polis memuru, Kutlu’nun eylemini görmediklerini söyledi.

Sanığın annesi Döndü Kutlu, olayı gördüğünü ancak oğlunun bıçakla değil yumrukla vurduğunu sandığını anlattı.

Bunun üzerine müşteki anne Figen Mays, “Neden oğlunuza engel olmadınız” diye sordu. Döndü Kutlu bu soruya yanıt vermedi.

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Duruşmada sanık avukatının beyanda bulunduğu sırada, müşteki avukatları savunma kapsamı dışına çıktığını belirterek, acılı bir annenin sabrını zorlayan ifadeler kullandığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak’ta ambulansla giden Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu’nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.

Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, Mays’ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Kasten yaralamadan üç, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.