Sandıklı -Uşak yolu çöktü, trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu akşamki ‘kritik’ görüşmesine ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, iki devlet başkanının, İdlib ile ilgili daha sık görüşmek konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.