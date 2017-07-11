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Sandıkları bırakmayın: ‘Pembe vagon’ anketinde iki milyona yakın oy kullanıldı, ‘Hayır’ önde

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Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’da başlayan kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasıyla ilgili ankette şu ana dek iki milyona yakın oy kullanıldı.

Fotoğraf: bursa.bel.tr

olaybursa.com’un düzenlediği ankette “Bursa’da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” diye soruldu.

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12 Temmuz’un ilk dakikaları itibariyle 1 milyon 987 bin 105 oyun kullanıldığı ankette ‘Hayır’ önde.

Katılımcıların yüzde 51.99’u ‘pembe vagon’ uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 47.29’u destek veriyor.

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