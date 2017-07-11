Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’da başlayan kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasıyla ilgili ankette şu ana dek iki milyona yakın oy kullanıldı.
olaybursa.com’un düzenlediği ankette “Bursa’da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” diye soruldu.
12 Temmuz’un ilk dakikaları itibariyle 1 milyon 987 bin 105 oyun kullanıldığı ankette ‘Hayır’ önde.
Katılımcıların yüzde 51.99’u ‘pembe vagon’ uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 47.29’u destek veriyor.
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