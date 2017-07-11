Sandıkları bırakmayın: ‘Pembe vagon’ anketinde iki milyona yakın oy kullanıldı, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ başbaşa 

Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’da başlayan kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasıyla ilgili ankette şu ana dek iki milyona yakın oy kullanıldı.

olaybursa.com’un düzenlediği ankette “Bursa’da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” diye soruldu.

Reklam

19.25 itibariyle 1 milyon 902 bin 206 oyun kullanıldığı ankette ‘Evet’ ve ‘Hayır’ baş başa gidiyor.

Katılımcıların yüzde 50.25’i ‘pembe vagon’ uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 49.03’ü destek veriyor.