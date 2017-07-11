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Sandıkları bırakmayın: ‘Pembe vagon’ anketinde iki milyona yakın oy kullanıldı, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ başbaşa 

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Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’da başlayan kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasıyla ilgili ankette şu ana dek iki milyona yakın oy kullanıldı.

Fotoğraf: bursa.bel.tr

olaybursa.com’un düzenlediği ankette “Bursa’da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” diye soruldu.

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19.25 itibariyle 1 milyon 902 bin 206 oyun kullanıldığı ankette ‘Evet’ ve ‘Hayır’ baş başa gidiyor.

Katılımcıların yüzde 50.25’i ‘pembe vagon’ uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 49.03’ü destek veriyor.

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