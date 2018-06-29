Sandıklarda son durum: 14 kentte sonuçlara itiraz edildi

Şimdiye dek 14 kentte sandık sonuçlarına itiraz edildi.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre YSK henüz resmi sonuçları duyurmadı. Bunun için sandıklara yapılacak itirazın bitmesi bekleniyor.

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Bugüne dek Adana, Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari’de vekil sonuçlarına itiraz edildi.

Muş’ta ise AKP’nin itirazı sonrası oyların yeniden sayımına başlandı. Merkezdeki sayım bitti ancak beş ilçede sayım sürüyor. Bu sayımın da yarın bitmesi bekleniyor.

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‘Tehdit edildiler’

HDP, Muş’taki sayım için kente bir heyet gönderdi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, basın toplantısında şunları söyledi: “HDP olarak birçok ildeki usulsüzlüklere yaptığımız itirazlar seçim kurullarında reddedilmektedir. İtirazlarımızın yapıldığı yerlerde açıkça hukuksuzluk vardır. Muş’ta da hukuksuzluğa imza atılmıştır. AKP 3’üncü vekilimizi almak için harekete geçmiştir. Aynı AKP, sandık kurullarında itirazlarını gerçekleştirmemiştir. Burada dün itibariyle olay bitmiştir. Üç vekilin dünkü sayımdan sonra da bizde olduğu açıkça kanıtlanmıştır.”

HDP milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Muş’taki yetkililerin tehdit edildiğini ileri sürdü.

‘Sonuç değişebilir’

AKP Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise konuya dair şunları kaydetti: “İtirazlarımız kabul edildi. Şu anda beş ilçenin sayımı yapılmaktadır. Merkez ilçe dün sayıldı. Orada AK Parti’ye yazılmamış 53 oy tespit edildi ve eklendi. İlçelerle ilgili karar da dün çıktı. İlçelerin sayımı biterse sonucunu değiştirecek diye düşünüyoruz. 300 oyluk fark var. Bulanık, Malazgirt, Varto ilçesinde sonucu değiştirecek diye düşünüyoruz. Geçersiz oylar bize geçerse bir vekil alma durumumuz olur. Zaten seçim günü sabaha kadar iki-iki (HDP-AKP) olarak gidiyordu, sabah nasıl olduysa üç-bir oldu. Biz de şaşırdık.”