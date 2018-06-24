Sandıklara ilgi yoğun: Türkiye’den seçim manzaraları

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıyor. Seçime ilginin yoğun olduğu gözlenirken bazı sandıklarda sabah saatlerinde alışılmıştan uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.
Yaramazlara biraz batar!
24 Haziran seçimlerinde Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıyor. Seçime ilginin yoğun olduğu gözlenirken bazı sandıklarda sabah saatlerinde alışılmıştan uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın” dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bugünkü seçimler öncesi sosyal medya ve haberleşme uygulamaları için bazı önlemleri artırdığı bildirildi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partilileri saat 05.00’te sandık başına çağırdı.
Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 24 Haziran’da yaklaşık 40 bin polis görev yapacak.
YSK Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa’daki olaylarla ilgili “Suruç’taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi.