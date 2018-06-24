Sandıklara ilgi yoğun: Türkiye’den seçim manzaraları

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıyor. Seçime ilginin yoğun olduğu gözlenirken bazı sandıklarda sabah saatlerinde alışılmıştan uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.