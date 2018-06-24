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Yaramazlara biraz batar!

Sandıklara ilgi yoğun: Türkiye’den seçim manzaraları

 

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıyor. Seçime ilginin yoğun olduğu gözlenirken bazı sandıklarda sabah saatlerinde alışılmıştan uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.

Sinop

Şanlıurfa

Gaziantep

Amasya

Ankara

Adıyaman

Samsun

Antalya

İstanbul

İstanbul

Kuşadası: Seçim nedeniyle pazar günü olmasına rağmen sahiller bomboş

Sandık rehberi: Mühür nereye basılırsa oy geçersiz, nereye basılırsa kime yazılır?


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