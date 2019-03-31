Sandık magazini: Cem Yılmaz’dan ‘Kazanacağız’ çıkışı, Nusret’ten ‘Saltbae’

Yerel seçime sabah saatlerinde ilginin yoğun olduğu gözlenirken ünlü isimler de sandık başlarında kendilerini gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda kullanırken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşınca “Biz Kazanacağız” diye espri yaptı. “İçeride uzun süre kaldınız” sorusu üzerine de Yılmaz “İçerde kararsızları düşündüm” yanıtını verdi. Yılmaz, “Hayırlı olsun, yeni bir seçimde görüşmek dileğiyle” diyerek okuldan ayrıldı.

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Et lokantası zinciri sahibi Nusret Gökçe pusulaların bulunduğu zarfı sandığa kendisine özgü “Saltbae” hareketi yaparak attı.

Şarkıcı Sezen Aksu, sandığının bulunduğu Beykoz’daki Sedat Simavi İlkokulu’na oylamanın başladığı saat 08.00’den önce geldi. Sandıkların henüz açılmadığını öğrenen Aksu sonra gelmek üzere evine döndü.