‘Sandık Gücü’nün tespiti: Şanlıurfa’da 5 bin 600 korsan seçmen kuşkusu

Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.

Mehmet Ali Çelebi Twitter’den paylaştığı mesajda şöyle dedi: “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterden 6 tanesinin birebir aynı olma olasılığı 3 Milyarda 1. (Yani 30 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 5600 kişi var. (İkizler hariç). ‘Korsan Seçmen’ olmaz diyenlere!”

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— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 7 Mayıs 2018

Çelebi bir diğer bir tweet’inde de “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterin birebir aynı olma olasılığı 2 Trilyonda 1.(20000 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 7 kişi var. “Korsan Seçmen” olmaz diyenlere!” diye yazdı.