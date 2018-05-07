Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sandık Gücü’nün tespiti: Şanlıurfa’da 5 bin 600 korsan seçmen kuşkusu

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Mehmet Ali Çelebi Twitter’den paylaştığı mesajda şöyle dedi: “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterden 6 tanesinin birebir aynı olma olasılığı 3 Milyarda 1. (Yani 30 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 5600 kişi var. (İkizler hariç). ‘Korsan Seçmen’ olmaz diyenlere!” 

Reklam

Çelebi bir diğer bir tweet’inde de “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterin birebir aynı olma olasılığı 2 Trilyonda 1.(20000 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 7 kişi var. “Korsan Seçmen” olmaz diyenlere!” diye yazdı.

 

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Times: Hoşgörüsüz Erdoğan seçimi kazanmayı garantiledi

İngiltere merkezli Times gazetesi, 24 Haziran seçimlerini konu aldığı başyazısına ‘Ne özgür ne de adil’ başlığını atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sandıkta zafer elde edebilmek için tüm muhalifleri susturduğu dile getirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...