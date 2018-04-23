‘Sandık bölgeleri’ belirlendi, seçim takvimi yasayı bekliyor

Erken seçime iki ay kala seçim takvimi halen açıklanmış değil.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini hazırladıklarını ancak bunu uyum yasalarından sonra açıklayacaklarını söyledi.

Reklam

Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere konuşan Güven, “Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak? Bu henüz açık değil. Bunlar açıklandıktan sonra. biz seçim takviminin açıklayacağız” dedi.

İmza konusu

YSK başkanı, 100 bin imzayla ilgili de şunları kaydetti: “Bizim 100 bin imzayla ilgili sıkıntımız yok. Yüksek Seçim Kurulu’na verileceği yönündeki hazırlığımızı yaptık. Vatandaş gittiğinde seçmen olanlar ancak oy kullanabilecek. Seçmen olduğunu kontrol ettikten sonra oradan belge çıkaracağız, bir tanesini el yazısıyla imzalatıp vatandaşın kendisine vereceğiz, bir tanesini saklayacağız, diğer nüshayı da sisteme atacağız, anında ne kadar geldiğini belirleyeceğiz.”

Reklam

Güven, İYİ Parti’nin seçimlere girebileceğini erken açıkladıklarını, kararının oybirliğiyle alındığını ifade etti.

Sandık bölgeleri

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre YSK, sandık bölgesindeki seçmenlerin sayısını belirledi.

Yurt genelinde her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacak.

Bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi. Köylerde ise seçmen sayısının 400’ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.