Sandık bazlı kurultay sonucu: Kılıçdaroğlu, galibiyetin yüzde 70’ini üç kente borçlu

CHP’nin hafta sonu yapılan 36’ıncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkan seçilmesinde, üç büyük kentten gelen delegelerden ezici çoğunlukla aldığı oyların baş rolü oynadığı anlaşıldı.

Kılıçdaroğlu, İnce’ye attığı 343 oy farkın 241’ini, başka bir deyişle yüzde 70’ini İstanbul, Ankara ve İzmir’den sağladı.

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CHP’nin 36’ncı olağan kurultayının ilk gününde yapılan genel başkanlık seçimine 1081 delegenin imzaya aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’na sandıklardan 790 oy çıkarken; 165 imzayla aday gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce 447 oy almıştı.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den sekiz oy çıktı. Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye sekiz; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye yedi oy çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, özellikle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan aldığı oylarla İnce’ye fark atarak rahat bir nefes aldı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu İnce dedi

İnce ise seçimlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy patlaması yaptı.

Sandık bazında oy dağılımı

– 1 Nolu Sandık (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)-Parti Meclisi (PM)): KK: 39, Mİ: 8

– 2 Nolu Sandık (Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)-PM-Milletvekili (MV)): KK: 35, Mİ: 10

– 3 Nolu Sandık (MV): KK: 35, Mİ: 15

– 4 Nolu Sandık (MV-Adana): KK: 29, Mİ: 21

– 5 Nolu Sandık (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara): KK: 31, Mİ: 21

– 6 Nolu Sandık (Ankara, Antalya): KK: 35, Mİ: 15

– 7 Nolu Sandık (Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir): KK: 31, Mİ:1 9

– 8 Nolu Sandık (Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu) KK: 26, Mİ: 24

– 9 Nolu Sandık (Burdur, Bursa, Çanakkale) KK: 37, Mİ: 13

– 10 Nolu Sandık (Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce) KK: 28, Mİ: 17

– 11 Nolu Sandık (Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep): KK: 38 Mİ: 12

– 12 Nolu Sandık (Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay) KK: 31, Mİ: 20

– 13 Nolu Sandık (Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul) KK: 32, Mİ: 18

– 14 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 43, Mİ: 8

– 15 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 42, Mİ: 7

– 16 Nolu Sandık (İstanbul, İzmir) KK: 39, Mİ: 8

– 17 Nolu Sandık (İzmir, Kahramanmaraş) KK: 34, Mİ: 13

– 18 Nolu Sandık (Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Çanakkale) KK: 31, Mİ:19

– 19 Nolu Sandık (Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Konya) KK: 22, Mİ: 29

– 20 Nolu Sandık (Konya, Kütahya, Malatya, Manisa) KK: 27, Mİ: 23

– 21 Nolu Sandık (Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş) KK: 31, Mİ:19

– 22 Nolu Sandık (Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya) KK: 19, Mİ: 30

– 23 Nolu Sandık (Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa) KK: 22, Mİ: 29

– 24 Nolu Sandık (Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon) KK: 28, Mİ: 24

– 25 Nolu Sandık (Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) KK: 26, Mi: 25