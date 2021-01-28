Sanders’ın viral olan pozundan yapılan bebekle yardım kuruluşu için 40 bin dolar toplandı

Bernie Sanders’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde kısa sürede viral olan oturuşu ve eldivenlerini tasvir eden örgü bebeğin satışından 40 bin dolar (yaklaşık 300 bin lira) elde edildi.

Fotoğraflar: Tobey Time Crochet

Biden’ın bir hafta önceki yemin töreninde başkandan çok konuşulan Vermont Senatörü Sanders’ın dev eldivenleri ve oturuşu olmuştu.

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Kısa sürede yeni bir internet meme’ine dönüşen Sanders, popüler kültürde yer etmiş birçok görselin içine ‘oturtulmuştu’.

Instagram’da eldivenleriyle oturan Sanders’a dönüştüren bir filtre bile çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Eldivenlerin Vermont’ta yaşayan bir öğretmenin tasarımı olduğu ortaya çıkmıştı. Kazaklardan geri dönüştürlerek yapılan eldivenler geçtiğimiz hafta o kadar talep gördü ki üreticisi Jen Ellis tükendiğini açıkladı.

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Fotoğrafın basılı olduğu tişört ve sweatshirt’ler geliri hayır kurumuna bağışlanmak üzere satılmaya başlandı.

Buradan ilhamla Sanders’ın tarihe geçen pozunu örgü bebeğe dönüştüren Teksaslı Tobey King, gelirini bağışlamak üzere eBay üzerinden 99 cente satışa çıkardı.

Açık artıma sonunda 20 bin dolara satılan bebek için online alışveriş sitesi eBay de aynı miktarda bağış yaptı.

40 bin doların ihtiyacı olanlara yemek dağıtımı yapan Meals on Wheels programına bağışlanacağı açıklandı.

Eşi salgın nedeniyle işini kaybeden King, ailesini geçindirmek için örgü bebekler yapmaya başladığını ifade etti.