Sandalyesi boştu: Savaşta kaybolan genç kadın dört yıl sonra Gaziantep’te ortaya çıktı

2013 yılında Halep’e yönelik bir bombardımanda ailesinden ayrı düşen genç kadının eşi ve iki çocuğuyla birlikte Gaziantep’te yaşadığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in aktardığına göre yardım kuruluşu ‘CAFOD’un organize ettiği bir kampanya kapsamında Suriyeli mülteci aileler kaybolan ya da ölen aile üyelerinin yerine boş bir sandalye koyarak poz verdi.

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Proje kapsamında yaklaşık 18 ay önce poz veren Muhammed ve ailesinin fotoğrafında da, 2013 yılında Halep’e karşı girişilen bombardımanda ayrı düştükleri ve o gün itibariyle iki yıldır haber alamadıkları kızları 21 yaşındaki Reem’i boş sandalye temsil etmişti.

Proje başarılı olmuş ve İtalyan fotoğrafçı Dario Mitidieri’nin çalışması 2016 Dünya Basın Fotoğraf Ödülü dahil birçok ödül kazanmıştı.

İki gün boyunca telefonda konuştuk

Bu yıl haziran ayında fotoğraflardaki mültecilerin durumunu görmek üzere Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde bulunan kampa geri dönen CAFOD yetkilileri, Reem’in Gaziantep’te olduğunu öğrendi.

Kampta eşi, iki oğlu, kızı ve torunuyla yaşayan baba Muhammed kızlarının kendilerine sosyal medyadan ulaştığını anlattı: “Çok mutluyum. Ona ne olduğuna dair dört yıldır hiçbir şey bilmiyorduk. Nerede olduğunu öğrenir öğrenmez iki gün boyunca telefonda konuştuk.”

Mülteciler için durum kötüleşti

Ailesiyle görüşmediği sürede anne olan ve iki çocuk dünyaya getiren Reem’in amacı pasaport alıp Lübnan’da mülteci kampında yaşayan ailesini ziyaret etmek.

Lübnan’daki kampta düzen kuramadıklarını belirten Muhammed, “Yaşadığımız yeri boşaltmamız gerekeceğinden korkuyoruz. İşler daha kötüye gidiyor” dedi.

CAFOD yetkililerinden Laura Ousley ise mülteciler için durumun düzelmediğini, hatta kötüleştiğini belirtti: “Muhammed’in öyküsü acı-tatlı bir örnek. Artık bu konular haber olmasa da bu insanların hala uluslararası yardıma ihtiyacı olduğu hatırlanmalı.”