Sandalyeden düşünce öğrendi: 30 yıldır boynundaki havalı tüfek saçmasıyla yaşıyormuş

Isparta’da, sandalyeden düşen Bilal Yılmaz, gittiği hastanede çekilen röntgen filminde 30 yıldır boynundaki havalı tüfek saçmasıyla yaşadığını öğrendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde memur olarak görev yapan 40 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz, geçen hafta iş yerindeki sandalyenin kırılması sonucu düşüp başını duvara çarptı.

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Çekilen röntgen filminde boynunda havalı tüfek saçması olduğu ortaya çıktı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Yılmaz şunları söyledi: “Röntgene girmeden önce görevliye üstümdeki metalleri çıkarttığımı belirttim. Ancak boynumda metal olduğunu söyleyince ilk başta bir anlam veremedim. Sonra çocukken yaşadığım olay aklıma geldi. 10 yaşındayken tarlada fare avladığımız sırada bir arkadaşımın tüfeğinden çıkan saçma bana isabet etmişti. Saçmanın boynuma girmediğini düşünmüştüm.”

Bugüne kadar saçmadan kaynaklı bir rahatsızlığı olmadığını aktaran Yılmaz, bundan sonraki süreci, doktorların yönlendirmesine göre yürüteceğini dile getirdi.

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Saçmanın, şah damarına çok yakın bir bölgede durduğunu öğrendiğini vurgulayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Başıma bu kaza gelmemiş olsaydı, saçmadan haberdar bile olmayacaktım. Bundan sonraki süreç farklı ilerleyecek. Farklı doktorlara gideceğim. Saçmayla yaşamaya devam edecek miyim, bilmiyorum. Riskli bir bölgede. Doktor, ’30 yıldır orada duran bir şeyi oynatmayalım’ diyor.”

Yılmaz, bugüne kadar geçerken x-ray cihazlarının zaman zaman alarm verdiğini, havalimanına bir kez giriş yapamadığını belirterek nedenini şimdi anladığını söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Yavuz ise şöyle konuştu: “Bu saçma uzun yıllar orada kaldığı için yapışmıştır. Boşuna cerrahi bir operasyon geçirmiş olacak. Zarar vermez, böyle kalmasında sakınca yok. ”