Sancar’dan Bahçeli’ye: Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu sabahki grup toplantısında partisinin kapatılmasına dair çağrısını yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, ismini anmadan, ‘kapatma çabalarının onları daha da küçülteceğini’ söyleyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Sancar’ın yanıtı HDP’nin Meclis’teki grup toplantısında geldi: “İktidarın küçük ortağı bugün yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar. O da bizi kapatmak ama söylüyoruz tekrar; bizi kapatma çabası, onları daha da küçültecek, bizleri daha da büyültecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP, umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor, büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacaktır.”



2 Mart’ın Türkiye siyaset hayatında ve demokrasi tarihinde çok önemli bir kırılmanın yıl dönümü olduğunu ifade eden Sancar, 2 Mart 1994’te DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve Meclis’ten zorla çıkarılarak tutuklandıklarını anlattı.

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‘2 Mart darbeydi; bugünkü iktidar farklı değil’

“2 Mart, demokratik Kürt siyasetine ve Kürt sorununa demokrasi içinde, parlamento zemininde başlatılan çözüm arayışlarına bir darbeydi” diyen Sancar sözlerini şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugünkü iktidar, 2 Mart darbesini yapan iktidardan hiçbir konuda farklı değildir, onlardan daha da kötülük dolu anlayış ve siyasetle yönetmeye çalışıyor.”

‘Siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar’

HDP’ye karşı saldırıların çok yönlü sürdürüldüğünü beliren Sancar şöyle devam etti: “HDP’yi siyasetin dışına itmeye, demokratik siyaset kanallarını tıkamaya çalışıyorlar. Biz bu politikaların gayesini gayet iyi biliyoruz. Oyunlarını görüyoruz. HDP’siz bir Türkiye, siyaset, Kürtlerin kendi kimlikleriyle temsil edilmediği bir yaşam ve mazlumların sesinin çıkmadığı bir düzen. Hedef budur. Çünkü, HDP, onların siyasi oyun planlarının önünde bir kale suru gibi engel olmaya devam ediyor.”

‘Oy vereni tehdit eder hale geldiler’

HDP’ye karşı ‘kara propaganda merkezinin devrede olduğunu’ ve her gün birbirinden sakil mesajlar, videolar yayınladığını söyleyen Sancar şöyle konuştu: “Neredeyse kesintisiz faaliyet yürütüyor. Bu işi o kadar kontrolden kaçırdılar ki artık partiyi değil partiye oy veren seçmeni bile tehdit eder hale geldiler. Bir AKP yöneticisi çıkıp, ‘Lanet olsun onların oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin’ diyor. Sonra tepkiler üzerine ‘ifadelerim aşırıya gitmiş olabilir’ diyor. Özrü kabahatinden büyük.”

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‘AKP’yi güçlendirir’

En geniş demokrasi bloğunu oluşturmanın temel hedeflerinden olduğunu dile getiren Sancar şu ifadeleri kullandı: “Eğer gerçekten onurlu bir gelecek, demokratik bir ülke, özgür bir toplum isteğiniz varsa o zaman bunların hepsini ayaklar altına almış iktidarın dilini kullanmaktan vazgeçin. Hiç kimse, iktidarın dilini kullanarak HDP’ye yönelmesin. Çünkü böyle bir tavır sadece iktidarı güçlendirir.”



