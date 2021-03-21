Sancar: Hedef aldıkları HDP ama esas amaçları umudu tamamen yok etmek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partiye açılan kapatma davasına ilişkin “Hedef aldıkları HDP ama esas amaçları umudu tamamen yok etmektir” dedi.

Fotoğraf: Twitter/HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı. AYM’ye gönderilen iddianamede, 687 HDP’li için beş yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi istendi.

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Diyarbakır Nevruz kutlamalarında konuşan Sancar, cezaevinde tutuklu bulunan HDP’liler ve vekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na selam yolladı ve şunları kaydetti:

“Sevgili halkımız partimize yönelen baskılar, zulümler durmuyor. Zalimler kendi işlerini yapıyorlar, en iyi bildikleri şeyleri yapıyorlar. Nedir bu? Zulümdür, baskıdır, kötülüktür ama biz de direnmeyi biliyoruz. Mücadeleyi biliyoruz ve bizler de başaracağımıza olan inancımızı her daim sağlam tutuyoruz.

Yürüyüşümüz inançla, sizlerin kararlılığıyla bir milim sekmeden devam ediyor, devam edecek. Bakın sevgili kardeşlerim bu iktidar, baskı uyguluyor, yasak koyuyor ama buna doymuyor. Kötülük yapmadan duramıyor; baskı, yasak, zulüm onların işidir biliyoruz ama bunlar bir de kötü kötü! Kötülük yapıyorlar durmadan. Bu halka kötülük yapıyorlar, bu ülkeye kötülük yapıyorlar. Bu ülkenin ezilenlerine, emekçilerine, kadınlarına durmadan kötülük yapıyorlar.”

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‘Bu iktidar darbecidir, bu iktidar kötülüğün sembolüdür’

Sancar, bir gecede cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması hakkında ise şunları söyledi: “Nedir İstanbul Sözleşmesi? Kadına karşı şiddeti önlemek için yapılan bir sözleşmedir. Yani kadına karşı kötüler, kadına düşmanlar bunlar ve bir gecede Anayasa’ya darbe yapıyorlar, her gün yeni bir darbe.”

Musa Farisoğulları ve Leyla Güven’in de vekilliklerinin düşürülmesini hatırlatan HDP eş genel başkanı, şunları aktardı: “Şimdi de Ömer Faruk Gergerlioğlu kardeşimizin vekilliğini düşürdüler. Haksızca, hukuksuzca bugün sabaha karşı Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizi sabah namazına kalktığında abdest almak için lavabodayken baskın yapıp gözaltına aldılar. İşte bu kadar kötüler! İşte bu kadar saygısızlar, inanca saygısızlar, ibadete saygısızlar, halkın iradesine saygısızlar.”

‘İddianame hukuk tarihine büyük bir ayıp olarak geçecek’

“Siyasetle yenemedikleri HDP’yi şimdi de savcılarını harekete geçirerek kapatmak istiyorlar” diyen Sancar şöyle devam etti: “Sarayın talimatı ile bir dava açıyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Öyle bir iddianame ki hukuk tarihine büyük bir ayıp olarak geçecek. Buldukları tek şey, bizim barış sesimiz, özgürlük isteğimiz, demokrasi için yaptığımız çalışmalardır.

Başka bir şey yok. Peki hadi HDP’yi kapattınız ya bu halkı ne yapacaksınız? Bu halkı nereye kapatacaksınız, hangi güç yeter bu inancı durdurmaya? Başaramayacaklar! Halkımızdan aldığımız güçle demokratik siyasette ısrarımızı devam ettireceğiz. Biz halkımızın demokrasi barış ve özgürlük isteğini, demokrasi ve barış yoluyla gerçekleştirmek için mutlaka hep birlikte yeni yollar yaratacağız, yeni yollar açacağız. “

‘Sandıkta yedikleri şamarı unutmasınlar‘

7 Haziran, 31 Mart, 24 Haziran seçimlerini hatırlatan HDP eş genel başkanı, şöyle devam etti: “Sandıkta yedikleri şamarı unutmasınlar. HDP yine kaybettirecek onlara, ama biz istiyoruz ki hep birlikte kazanalım. Türkiye’nin halkları, özgürlüğü, demokrasiyi ekmeği ve aşı birlikte savunalım.

Hep birlikte barışı, aşı, eşitliği bu ülkenin ezilen insanlarına hep birlikte verelim, o nedenle çağrımız en geniş demokrasi ittifakıdır, çağrısıdır. Gelin bu iktidar bu ülkeye ve halka hiçbir şey vaat edemiyor, bir tek şey kaldı ellerinde, o da zulüm, baskı, kötülük. Buna karşı hep birlikte mücadele etmek hepimizin bu halka karşı ortak sorumluluğudur. Gelin bu yürüyüşü büyütelim.”