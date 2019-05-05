Sancaktepe’de rehine krizi yaşandı; rehin alınan kişiyi polis kurtardı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 33 yaşındaki Adem U. iş arkadaşını bıçakla rehin aldı. Rehine krizi polisin operasyonu sonucunda çözüldü.
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde üç katlı bir binanın giriş katında oturan Adem U. DHA’nın haberine göre eşiyle bir ilişki yaşadığından şüphelendiği iş arkadaşı Mustafa D’yi konuşmak için evine çağırdı. Evde buluşan ikilinin arasında tartışma çıktı.
Tartışmanının büyümesi üzerine Adem U., Mustafa D.’yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekibi tarafından etkisiz hale getirilen Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.
Rehin alınan Mustafa D. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.