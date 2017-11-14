Sancaktepe’de bir erkek boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

İstanbul’da bir adam boşanma davası süren bir çocuk annesi eşini başından vurarak öldürdü.
Jimnastik eğitmeni 35 yaşındaki Selda Çelik’in Sancaktepe’deki evine dün giden Ali Çelik, iki yıldır ayrı yaşadığı eşini yanında getirdiği tabancayla vurarak öldürdü.
Selda Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Çelik halen aranıyor. Çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.
Toprağa verildi
Öte yandan Çelik’in cenazesi, adli tıp kurumundan alındıktan sonra bugün Halilrahman Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazede kadının yedi yaşındaki kızı Öykü uzun süre ağladı.