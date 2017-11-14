Sancaktepe’de bir erkek boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2023 yılına yetişmesinin iddialı bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmanın en iyi yolunun Türkiye ve Rusya arasındaki iyi koordinasyondan geçtiğini söyledi.