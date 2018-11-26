Sancaktepe’de askeri helikopter sokağa düştü: Dört asker hayatını kaybetti

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Sikorsky tipi askeri helikopter sokağa düştü, dört asker hayatını kaybetti.

Helikopterde beş askeri personel bulunuyordu. İki subay, bir astsubay, bir uzman çavuş hastanede hayatını kaybetti. Bir uzman çavuş da ağır yaralı olarak ameliyata alındı.

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Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak’ın o sırada tenha olması nedeniyle çevrede bulunanlar arasında yaralanan olmadı. Helikopterin Samandıra’daki Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na inmeye çalışırken arızalandığı ve mürettebat tarafından zorunlu olarak sokaktaki boş arsaya indirilmek istenirken düştüğü sanılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, arıza nedeniyle piste ulaşamayan pilotlar helikopteri kimseye zarar vermeden boş alana kahramanca indirmeye çalışırken facianın meydana geldiğini söyledi. Akar arızanın nedeninin bilinmediğini ve hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını aktardı.