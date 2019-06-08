Sancaktepe’de Akşener ziyaretinde AKP-İYİ Parti arbedesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sancaktepe’deki Demokrasi Çadırı’nı ziyaret ettiği sırada bir grup AKP’linin sataşmasıyla karşılaşınca, AKP’liler ile İYİ Partililer arasında arbede yaşandı. İki grup arasındaki kavga, polis tarafından önlenirken, Akşener, alandan ayrıldı.

Sözcü’nün haberine göre, Sancaktepe’deki İYİ Parti seçim standını ziyareti sırasında konuşan Akşener, seçmene sağduyu çağrısında bulundu. Akşener, konuşmasının ardından da bölge esnafını ziyaret ederken, AKP’nin seçim standındaki görevliler, bayraklarla Meral Akşener’i ve partilileri provoke etti. Daha sonra iki grup arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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