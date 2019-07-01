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Yaramazlara biraz batar!

Sanayide küçülme 15 aydır sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) haziranda yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hafiflemesiyle 47.9’a yükselerek Temmuz 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı, ancak sektördeki daralmanın ılımlı da olsa son 15 aydır sürdüğüne işaret etti.

Fotoğraf: DHA

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, mayısta 45.3 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

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Üretim ve istihdamdaki daralma ikinci çeyrek sonunda ilk çeyreğe kıyasla daha düşük seviyede oldu. Ancak ankete katılan imalatçılara göre zorlu piyasa koşullarının sürmesi nedeniyle üretimdeki yavaşlama devam etti.

Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki artış haziran ayında bir miktar yavaşladı. Bununla birlikte, ankete katılan imalatçılar liradaki zayıf seyrin, maliyetlerde artışa yol açmaya devam ettiğini belirtti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

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