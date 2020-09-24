Sanayide kapasite kullanımı ‘V’ şeklinde toparlandı: ‘Corona’ öncesi seviyede

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) eylülde bir önceki aya göre 1.3 puan artışla yüzde 74.6 oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.3 puan artarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti.

Reklam

KKO corona virüsü salgını nedeniyle imalat sektörünün durması nedeniyle nisanda 13.7 puan azalarak 2008 krizi döneminde 2009 ilk çeyrekte görülen yüzde 61.6’e kadar gerilemişti.

Endeks bu düşüş sonrası ‘V’ şeklinde bir toparlanma kaydetti ve mart seviyelerine yeniden yaklaştı.