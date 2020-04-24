Sanayide kapasite kullanımı çakıldı; 2009’dan beri en düşük seviyelerde

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı corona virüsünün yarattığı etkiyle nisanda bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 oldu.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası verilerine göre kapasite kullanım oranı en son 2008 krizinden sonra 2009 ilk çeyrekte bu seviyelere gerilemişti. Endeksin 60.8 seviyesinin altına gerilemesi halinde veri tarihinin en düşük kapasite kullanımına işaret edecek.

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Reuters’ın anketine göre, Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yıllık bazda daralması beklenirken, salgını durdurmak için alınan tedbirlerin ekonomiye yaptığı yavaşlatıcı etkinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Hükümetin salgın öncesinde açıkladığı Orta Vadeli Program’a göre bu yıl için büyüme tahmini yüzde 5’di. Ankara, ekonominin geçen yılki yavaşlamanın ardından hızla büyümeye geçeceğini tahmin ediyordu.