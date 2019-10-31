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Yaramazlara biraz batar!

‘Sanayide kadın mı çalışır’ diyenlere inat, gizlice girmeye başladığı atölyenin ‘Nezahat usta’sı oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Nezahat Demirbaş (55), 20’li yaşlarında çalışmak istedi; “Sanayide kadın mı çalışır” dediler. Demirbaş, onlara inat eşi Hasan Demirbaş’ın atölyesine gizlenerek girdi. 23 yıldır demire şekil veren Demirbaş, kadının istediğinde her işi yapabileceğini kanıtladı; atölyenin ‘Nezahat usta’ oldu.

Fotoğraflar: DHA

Dört çocuk annesi Demirbaş, eşinin yıllar önce Devrek Sanayi Sitesi’nde açtığı metal atölyesinde işlerin arttığını ancak yeterli eleman bulamadığını görünce kendisinin işe talip oldu. Bu talebi başta eşi olmak üzere çoğu yakını tarafından kabul görmedi. Ancak o çalışmaya kararlı olduğu için ‘çevre baskısı’ altındaki eşini işe akşam gitme konusunda ikna etti.

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Dört yıl süreyle gündüz mesaisi bitince, akşam iş yerine gizlice gitti. İşi öğrenince birbirinden güzel kapı ve balkon tasarımları yapmaya başlayan Demirbaş, zamanla önyargıları yıktı. Atölyedeki işçilerle ve çevredeki esnafa kendisini kabul ettirdi.

Hem çalışan hem de dört kızını büyüten Demirbaş, emekliliğine iki yıl kaldığını belirterek şunları söyledi: “Kadın istedi mi her işi yapar. Akşamları getiriyordu eşim beni. Seviyorum bu işi. Burada bir kadının olması biraz kınanıyordu. Akşam yemekten sonra geliyorduk, geceye kadar çalışıyorduk. Esnaf şimdi beni tanıyor. Bana ‘Nezahat Usta’ ya da ‘patron’ diyorlar. Günüm burada geçiyor. Önce elemanlara çay yapıyorum. Sonra yapılacak işleri yapıyoruz. Birlikte aile gibiyiz. Ben daha çok demir üzerindeki süsleri büküyor, eğiyorum.”

Hasan Demirbaş ise ilk başta yadırgandığını ancak insanların zamanla alıştığını söyleyerek eşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

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