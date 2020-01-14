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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretiminde bir yılda yüzde 5.1 artış

Sanayi üretimi 2019 yılının kasım ayında bir önceki yıla kıyasla aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 arttı.

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İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.2 azaldı.

Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, 2019 yılının ekim ayına göre yüzde 3.1 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 2.2 azalma kaydedilirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.

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