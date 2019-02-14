Sanayi üretiminde 10 yılın en sert düşüşü: Yüzde 9.8

Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9.8 azaldı.
TÜİK verilerine göre aralık ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.4, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 9.8 azaldı.
Sanayi üretimi daha önce 2009 yılının ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 ile rekor şekilde düşmüştü.
2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.5 düştü.
Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5.2 azaldı.
Diğer sektörlerde, madencilik ve taşocakçılığı endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.1, imalat sanayi endeksi yüzde 10.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi yüzde 1.2 düştü.