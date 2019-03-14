Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 7.3 azaldı.

Fotoğraf: DHA

TÜİK sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 7, imalat sektörü endeksi yıllık yüzde 7.5, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü yıllık yüzde 1.7 azaldı. Bu üç sektörde aylık artışlar ise sırasıyla yüzde 1.7, yüzde 1.1 ve yüzde 0.1 oldu.

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Ara malı üretimi ocakta yıllık yüzde 10.9 azalırken, aylık yüzde 2.2 arttı. Sermaye malı üretimi de yıllık bazda yüzde 8.1 azalırken, aylık yüzde 0.8 arttı.

Kaynak: TÜİK

Yüksek teknoloji üretimi yıla düşüşle başladı

Düşük teknoloji üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 4.5, orta düşük teknoloji üretimi yüzde 13.5, orta yüksek teknoloji yüzde 6.5 azalırken, yüksek teknoloji yıllık bazda değişmedi. Aylık bazda ise tek azalan kalem yüksek teknoloji üretimi oldu.