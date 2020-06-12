Sanayi üretimi nisanda yüzde 31.4’le çakıldı

Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14.9 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13.0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12.4 azaldı.

Reuters’ın anketine göre sanayi üretiminin nisan ayında corona virüsü salgınının ekonomik etkilerinin belirginleşmesiyle birlikte yüzde 17 daralması bekleniyordu. Ajansın danıştığı yedi kurumun sanayi üretiminde daralma beklentisi yüzde 9.5 ila yüzde 28 bandında yer alıyordu.