Sanayi üretimi nisan ayında yüzde 4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı endeksinde sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldığını açıkladı.

Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2.3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyordu.

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TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi nisanda yıllık yüzde 6.9 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.6 azaldı.

Gıda, içecek ve tütün satışında yüzde 20 artış

Nisanda perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 1.8 azaldı.

Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.0 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4.6 düşüş görüldü.

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Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 arttı.

Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.9 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.0 arttı.

Otomotiv yakıt satışında düşüş

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda aylık bazda yüzde 0.2 arttı.

Bu dönemde ayrıca gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.8 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.1, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 2.0 düşüş görüldü.