Sanayi üretimi mayısta yüzde 1.3 daraldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 geriledi, aylık bazda yüzde 1.3 arttı.

Reuters anketinde toplam sanayi üretiminde mayıs ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış daralmanın yüzde 2.35 olması bekleniyordu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre:

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

Alt sektörler aylık bazda incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 daraldı.

Reuters’ın altı kurumun katılımıyla yaptığı ankette beklentiler yüzde 1.32 ile yüzde 4.1’lik daralma arasında değişiyordu. Ekonomistlerin takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda mayıs sanayi üretimine ilişkin tahminleri şöyleydi:

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Mayıs ayı için sanayi üretimi beklentileri

GCM -3.10

Halk Yatırım -2.50

QNB Finansbank -1.80

Tacirler Yatırım -4.10

Vakıfbank -1.32

Yatırım Finansman -2.20