Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2.2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi mart ayında, aylık bazda yüzde 2.1 artarken, yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

Alt sektörler incelendiğinde, mart ayında,madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artarken,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı.

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Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.8 azaldı.

