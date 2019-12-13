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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretimi ekimde beklentilerin altında yüzde 3.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Beklentiler yüzde 6.2 artış yönündeydi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı

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Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı.

Sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 13 aylık daralma sonunda ilk artışı kaydetmişti.

Sanayi üretimi 13 ay daralmanın ardından eylülde yüzde 3.4 arttı

TÜİK: Sanayi üretimi yüzde bir önceki yıla göre yüzde 3.6 azaldı

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