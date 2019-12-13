Sanayi üretimi ekimde beklentilerin altında yüzde 3.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Beklentiler yüzde 6.2 artış yönündeydi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı
Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı.
Sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 13 aylık daralma sonunda ilk artışı kaydetmişti.