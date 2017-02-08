Sanayi üretimi 2016 yılını beklentinin altında kapattı

Sanayi üretimi 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken yıllık yüzde 1.3 arttı.

Piyasa analistleri ve ekonomistlerin ortalama beklentileri aylık yüzde 0.6 – 0.7, yıllık da yüzde 2.3 – 2.5 artış yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 yılı sanayi üretimi verilerine göre, aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi ise yüzde 0.2 azaldı.

Yıllık artış yüzde 1.3

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 4.8 arttı.

En çok azalış ara malı üretiminde

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 1.8 ile ara malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 15.1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 8.3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.

En yüksek artış temel eczacılık ürünlerinin üretiminde

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27.3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin üretiminde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 8.5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 4.4 ile giyim eşyalarının üretimi izledi.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.9 artış

2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 3.9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1 arttı.