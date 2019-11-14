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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretimi 13 ay daralmanın ardından eylülde yüzde 3.4 arttı

Sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 13 ay sonra ilk kez eylül ayında artmış oldu. Son artış Ağustos 2018’de kaydedilmişti.

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Eylül ayında ve yılın üçüncü çeyreğinde sanayi üretiminin takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle:

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3.2 arttı.

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.4 azaldı

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*Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 arttı.

TÜİK: Sanayi üretimi yüzde bir önceki yıla göre yüzde 3.6 azaldı

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