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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretim endeksi temmuzda yüzde 4.4 arttı

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 arttı. Beklenti yüzde 3’ün biraz üstü yönündeydi.

Fotoğraf: DHA

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8.4 arttı.

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Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 arttı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azaldı; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin temmuzda yüzde 3 artması bekleniyor

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