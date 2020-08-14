Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretim endeksi haziranda yerinde saydı; ikinci çeyrekte üretim yüzde 17 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Haziran ayı ve yılın ikinci çeyreğindeki değişim oranları şöyle:

Reklam

  • Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı.
  • Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 17.6 arttı.
  • Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 azaldı.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20.2 azaldı.

SON HABERLER

CHP’den İnce’ye yanıt

CHP İletişim Koordinatörlüğü, 4 Eylül’de ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını duyuran Muharrem İnce’nin partiye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. bu açıklamanın, ‘kamuoyunun doğru bilgilendirmek’ amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...