Sanayi üretim endeksi haziranda yerinde saydı; ikinci çeyrekte üretim yüzde 17 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı.
Haziran ayı ve yılın ikinci çeyreğindeki değişim oranları şöyle:
- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı.
- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 17.6 arttı.
- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 azaldı.
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20.2 azaldı.