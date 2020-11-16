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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi bakanından, ‘yerli otomobilde Çinli batarya’ savunması: Almanya’da bunları soran yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘yerli otomobil’in tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar ülkenin karar verdiğini belirterek, “Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz” dedi.

Fotoğraf: TOGG

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

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‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti: “Burada tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar kendi kararımızı verdiğimiz bir otomobil projesinden bahsediyoruz. Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz. Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak. 2026’da yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak. Dünyada elektrikli otomobillerin tamamında elektrik motorlarının ve pil teknolojilerini birkaç firmadan geldiğini görüyoruz ama Almanya’da ‘Bunun içindeki piller niye Çin’den geliyor’ diye soran yok.”

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda Çin yapımı batarya kullanılacağını duyurmuştu.

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