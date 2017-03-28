Sanattı gerçek oldu: Van Gogh’un ‘Yatak Odası’nda uyumak mümkün

Hollanda’da bir otel, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un ‘Yatak Odası’ isimli tablosundaki odayı canlandırdı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Van Gogh’un doğduğu Kuzey Brabant eyaletindeki Boxmeer kasabasındaki bir otel, tabloya sadık kalarak bir odasını yeniden dizayn etti.

Tabloda bulunan mavi duvarlar, ahşap döşeme, duvardaki tablolar ve sarı renkli yatağın yer aldığı odada, sürahi ve pencere çerçeveleri gibi ayrıntılara da yer verildi. Lüks banyo ve televizyon ise ahşap dolabın arkasında gizlendi.

Kalorifer borusu ve televizyon dolabının da bulunduğu odanın tabloya ne kadar uyduğu tartışma konusu olsa da, Brabant Televizyonu muhabiri Noel van Hooft’a göre her şey çok gerçekçi: “Gerçekten tablonun içine girmiş gibi hissettim. Bu nedenle eşyalara dokunmaya kıyamadım.”

Boxmeer kasabası Van Gogh’un sarı yatağının gönderildiği son yer. Yatak, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle her şeyini kaybeden Boxmeer halkına yardım olarak gönderilmiş olsa da, yatağın kimde olduğu bilinmiyor.