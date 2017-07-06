Sanatçılar, Özakça ve Gülmen için bugün açlık grevinde: Bir yudum su içmeyeceğiz

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bazı sanatçılar bir günlük açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan Gülmen ve Özakça, bugün grevlerinin 120’nci gününde.

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İki eğitimciye destek vermek için aralarında Edip Akbayram, Fatoş Güney, Hüseyin Turan, Deniz Türkali ve Ataol Behramoğlu’nun da olduğu bazı sanatçılar bugün açlık grevinde olacak.

Sanatçılardan bazılarının videoları Nuriye Gülmen’in tutuklanmadan önce kullandıkları Twitter hesabından paylaşıldı.

Şair Ataol Behramoğlu Nuriye ve Semih’in adalete açlığının 120. gününde onların açlığına ortak olacağını duyurdu! pic.twitter.com/dIqbeFRf1V — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Ataol Behramoğlu: Bugün 6 Temmuz Perşembe. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yaşamlarını ortaya koyarak başlattıkları haklı direnişin 120’nci gününü geride bıraktılar. Yetkilileri inatlaşmaktan vazgeçerek hukukun, adaletin, vicdanın sesini dinlemeye çağırmak için aralarında Edip Akbayram, Fatoş Güney, Hüseyin Turan ve Deniz Türkali gibi arkadaşlarımın da bulunduğu sanatçılar ve aydınlar, bütün bir gün arkadaşlarımızın yanında olmak için bir yudum su içmeyeceğiz, boğazımızdan bir lokma geçmeyecek.

Edip Akbayram da bugün açlığımıza ortak oluyor. pic.twitter.com/UdInD6tpHx — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Edip Akbayram: İnsanlık onuru adaletsizliği yenecektir. Bugün ben de Semih ve Nuriye için açlık grevindeyim.

Nuriye, Semih ve diğer adalet arayanlar yalnız değildir demek için sanatçı Hüseyin Turhan da bir günlük destek açlık grevinde. pic.twitter.com/a9aPTae0Ii — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Hüseyin Turan: Tam 120 gün. Nuriye ve Semih’in ölmesini beklemiyoruz. En doğal hakları olan işlerine geri dönmesini bekliyoruz. Nuriye ve Semih için ben de bugün onların açlığını paylaşıyorum.

Fatoş Güney de bir günlük destek açlık grevinde olduğunu duyurdu. pic.twitter.com/HFkUZXMx4T — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Fatoş Güney: İnsanları ölüme mahkum edenler, insanlıktan çıkmıştır. Ben de bugün sevgili Nuriye ve Semih için açlık grevi yapacağım.

Deniz Türkali, 120. günlerinde Nuriye ve Semih’in yalnız olmadığını, onların açlığını paylaştığını söyleyen aydınlar arasında. pic.twitter.com/mGyOwyeyX5 — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Deniz Türkali: Bugün 120’nci gün. Nuriye ile Semih’in açlığını paylaşıyorum.

Defne Halman da bir günlük destek açlık greviyle onurlu mücadelemizin, haklı taleplerimizin yanında olduğunu duyurdu. Yaşasın dayanışma! pic.twitter.com/XE8S9KXUkF — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Defne Halman: Bugün 6 Temmuz 2017. Nuriye ve Semih’in açlık grevinin 120’nci günü. Tek talepleri işlerine geri dönebilmek. Onurlu mücadelelerinin yanındayım. Nuriye ve Semih’in açlığını paylaşıyorum. Açlıklarının 120’nci gününde ben de açlık grevindeyim.

Mustafa Alabora bugün Nuriye ve Semih işe iade edilsin diye bir günlük destek açlık grevinde. pic.twitter.com/CnJp4iSRYV — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2017

Mustafa Alabora: Nuriye ve Semih’in bunca gündür sürdürdüğü açlık grevine kayıtsız kalmak vicdansızlıktır. Ben bu yüzden, onların işlerine iade edilebilmeleri için bir günlük açlık grevi yapacağım.

Nuriye ve Semih’e #adalet için 1 günlük açlık grevindeyim. pic.twitter.com/2r8HbYTa5I — orhan aydın (@orhanaydin6) 6 Temmuz 2017

Orhan Aydın: Nuriye ve Semih’e adalet için ben de bir günlük açlık grevindeyim.